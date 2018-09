Labour-leider voor nieuw brexit-referendum 'als partijleden dat wensen'

De leider van Britse Labour-partij Corbyn is bereid een tweede brexit-referendum te steunen, als zijn partijgenoten dat wensen. Hij zou echter liever zien dat er nieuwe verkiezingen komen, zo liet hij vandaag weten bij het Labour-congres in Liverpool.

Tot nu toe heeft de Labour-leider zich nooit uitgesproken over een nieuw brexit-referendum. In Liverpool zei hij dat hij "gebonden" is aan de keuze van de Labour-leden. Mogelijk stemmen de leden later vandaag over de vraag of er een tweede referendum moet komen.

"Algemene verkiezingen hebben onze voorkeur. We kunnen dan onderhandelen over onze toekomstige relatie met Europa. Maar laten we zien wat er uit de conferentie komt", sprak hij voorafgaand aan het congres tegen de BBC.

Buiten het congresgebouw is een demonstratie aan de gang van mensen die voor een tweede referendum zijn. De beweging The people's vote is de laatste tijd groeiende.

Impasse

Met het uitspreken van de voorkeur voor nieuwe verkiezingen zet Corbyn extra druk op premier May, wier onderhandelingen met de EU in een impasse zijn geraakt. May verweet de EU een starre houding, terwijl de voorzitter van de Europese Raad Tusk May juist onbuigzaam noemde.

Belangrijke pijnpunten zijn de grens met Ierland en het voorstel van May om het vrije verkeer van goederen te behouden en het vrije verkeer van personen en diensten af te schaffen. Brussel is daar fel op tegen.

Corbyn zei vandaag dat Labour, als regeringspartij, een handelsovereenkomst zou proberen te sluiten met Brussel, waarin het Verenigd Koninkrijk na de brexit in een douane-unie zou blijven met de EU. Op die manier zou er geen harde grens komen met EU-lid Ierland.

The Sunday Times meldde dat May werkt aan een plan om vervroegde verkiezingen te houden in november, om zich te verzekeren van electorale steun voor een nieuwe brexit-strategie. Brexit-minister Raab liet weten dat daar niets van klopt.