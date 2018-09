'May overweegt nieuwe verkiezingen in november'

Topmedewerkers van de Britse premier May werken in het geheim aan een plan om vervroegde verkiezingen in november te houden, schrijft The Sunday Times. Haar bedoeling zou zijn om zich te verzekeren van electorale steun voor een nieuwe brexit-strategie.

De onderhandelingen met de Europese Unie over het vertrek van de Britten uit de EU zitten in een impasse. Op een top in Salzburg deze week wezen EU-leiders May's voorstellen af omdat ze onwerkbaar zouden zijn. Vooral haar plan om het vrije verkeer van goederen overeind te houden maar het vrije verkeer van personen en diensten te schrappen, werd weggehoond.

Eenheid

Ook in eigen land heeft May moeite om de handen op elkaar te krijgen voor haar strategie. In de regering zitten zowel voor- als tegenstanders van een 'harde' brexit, en dat komt de eenheid niet ten goede.

Volgens The Sunday Times overweegt May nu een nieuwe strategie, maar wil ze daarvoor wel politieke steun krijgen. Nieuwe verkiezingen zouden daarbij kunnen helpen. De Britse regering heeft niet gereageerd op het bericht.

Averechts

Het zou niet voor het eerst zijn dat May vervroegde verkiezingen uitschrijft om haar brexit-mandaat te vergroten. Vorig jaar deed ze dat ook, maar dat plan werkte averechts. Haar Conservatieve Partij verspeelde de meerderheid in het Lagerhuis en moest bij de Noord-Ierse Democratische Unionisten aankloppen voor gedoogsteun.