Tusk: May juist verrassend onbuigzaam

Niet de Europese Unie, maar juist premier May zelf was opvallend compromisloos tijdens de onderhandelingen over de brexit in Salzburg. "De opstelling van het Verenigd Koninkrijk was verrassend hard en onbuigzaam", zegt Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, in reactie op harde woorden van premier May gisteren.

Donderdag moest May de onderhandelingen met lege handen verlaten. Een dag later betichtte ze de EU van een starre houding. "Je kunt niet iemands voorstellen afwijzen zonder uitleg of een tegenvoorstel. Laat de EU nu maar eens zeggen waar het om gaat, wat hun alternatief is, zodat we daarover kunnen spreken. Tot die tijd kan er geen vooruitgang worden geboekt."

May was naar Salzburg gekomen met plannen over de toekomstige relatie van haar land met de EU. Haar voorstel om wel toegang houden tot de interne markt voor goederen, maar niet mee te doen aan het vrije verkeer van personen, was voor de EU niet acceptabel. Ook over de status van Noord-Ierland vond men geen toenadering.

Hoop

"We hebben het voorstel serieus bestudeerd. De Britten kennen ons standpunt al weken", wierp Tusk May tegen. "Over Ierland en de Europese interne markt moeten de Britse plannen worden herzien en verder uitonderhandeld."

Tusk, die zich een vriend van Groot-Brittanniƫ en een bewonderaar van May noemde, zei desalniettemin hoop te houden. "We zien haar plan als een stap in de juiste richting."

Eerder had hij al een plagende boodschap aan May op Instagram gezet. "Stukje cake?", schreef hij bij een foto van hen beide. "Sorry, geen kersen." Die toevoeging wordt gezien als een sneer over de krenten die May uit de pap wil pikken, in het Engels cherry picking genoemd.