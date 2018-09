Arib tegen Kamerleden: ga met respect met elkaar om

In het debat ging het meteen alweer over de dividendbelasting. Rutte herhaalde dat afschaffing van de dividendbelasting een rol speelt voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen en dat de maatregel nodig is voor de Nederlandse economie.

De oppositie was niet erg onder de indruk en reageerde weer zeer kritisch. Ook de SGP heeft twijfels. Partijleider Van der Staaij zei dat hij, anders dan andere oppositiepartijen, niet gelijk tegen de afschaffing was. "Wij stonden er open in, en soms moet je impopulaire maatregelen nemen, maar voor ons gevoel zijn de argumenten dunner geworden en is de maatregel zelf juist duurder geworden. Dat is een ongelukkige mix." Hij wilde van Rutte weten of die erover heeft gedacht de afschaffing te heroverwegen.

Verkiezingsprogramma

De premier zei daarover dat hij met ambtenaren best naar alternatieven heeft gekeken. Maar volgens hem loopt Nederland het risico dat grote bedrijven weglopen als de dividendbelasting blijft en zijn er geen andere maatregelen die daarvoor in de plaats kunnen komen.

Rutte zei dat als grote bedrijven moeten nadenken over de vraag waar ze zich vestigen, juist in tijden van verandering de dividendbelasting een belangrijk punt is. De premier bleef erop hameren dat er tussen Nederland en Groot-Brittannië een ongelijk speelveld is, omdat de Britten geen dividendbelasting hebben.

Uitgestoken hand

De linkse oppositie vroeg Rutte waarom de afschaffing niet in het verkiezingsprogramma van de VVD stond, als het dan zo'n belangrijke maatregel was. De premier antwoordde dat bij hem pas in de loop van 2017 de overtuiging groeide dat dit nodig was.

De oppositiepartijen snappen niet dat Rutte niet wil bewegen op het onderwerp dividendbelasting. PvdA-leider Asscher benadrukte dat het kabinet eerder een uitgestoken hand naar de oppositie heeft beloofd. "Die uitgestoken hand is in de zakken van de gewone Nederlanders verdwenen en nu te vinden onder het dienblad met champagne op de Zuidas."