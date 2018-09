Getroffen school en Tweede Kamer staan stil bij ongeluk Oss

In Oss zijn tenten geplaatst om de neergelegde bloemen, kaarsjes en knuffels te beschermen tegen de regen. In het gemeentehuis kunnen mensen vanaf 15.30 uur een condoleanceregister tekenen. Daarvoor is het gemeentehuis in het weekend extra geopend. De gemeente heeft ook een digitaal condoleanceregister geopend.

Komende week zijn de uitvaarten van de kinderen. Een week later komt er in Oss een algemene herdenkingsbijeenkomst.

Gebed

Er zijn meer initiatieven in de samenleving. Bisschop Gerard de Korte heeft vanochtend tijdens de eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch gebeden voor de overleden kinderen, hun nabestaanden en de gewonden. De bisschop vroeg iedereen voor alle betrokkenen in Oss te bidden. "In het bijzonder tijdens de vieringen van komend weekend."

Gisteren werd al bekend dat kerken en gebedshuizen in Oss zaterdag de deuren openen voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Rouwbanden

Ook in het voetbalstadion van TOP Oss, niet ver van de spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde, wordt vandaag stilgestaan bij het drama. Tijdens de wedstrijd tegen Sparta dragen de spelers rouwbanden en voorafgaand aan de wedstrijd zal een minuut stilte worden gehouden. Supporters van TOP Oss hebben iedereen opgeroepen om in zwarte kleding naar het stadion te komen.

De TOP Oss-supporters willen ballonnen oplaten. "Iedereen wil iets doen, je kan hier niet zomaar aan voorbijgaan", zegt supporter Bram de Vet.