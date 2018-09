Debat Prinsjesdagstukken over dividendbelasting, maar niet alleen daarover

In het traditionele debat in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagstukken ging het veel over de afschaffing van de dividendbelasting, maar het was zeker niet het enige onderwerp.

Zo was er het plan van de VVD om in probleemwijken mensen voor hetzelfde vergrijp twee keer zoveel straf te geven als in andere woonwijken. Dat leidde tot zeer kritische reacties, ook van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. "Dit is bizar en slaat nergens op", zei CDA-voorman Buma.

