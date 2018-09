Noorse politie staakt zoeken bij fjord naar Arjen Kamphuis

De Noorse politie is voorlopig gestopt met het zoeken naar Arjen Kamphuis bij de Saltdal-fjord in Noorwegen. Doorgaan heeft alleen zin als we zeker weten dat hij op de fjord heeft gevaren en waar dat dan is geweest, zegt de politie.

"De fjord is groot en heel erg diep", zei correspondent Rolien Creton in het NOS Radio 1 Journaal. Daar komt nog bij dat het water erg koud is en dat er een sterke stroming staat. "Als je omslaat, kun je misschien tien minuten in het water blijven maar verdrink je omdat het zo koud is."

Meer tips

Het natrekken van de meer dan honderd tips en het horen van getuigen gaat wel door. Volgende week maandag is er opnieuw een uitzending van de Noorse variant van Opsporing Verzocht. "De vorige uitzending leverde erg veel tips op. Dat hopen ze dit keer weer", zei Creton.

Dinsdag is in het gebied van de Saltdal-fjord tevergeefs met speurhonden naar Kamphuis gezocht. Daar zijn eerder zijn kajak en identiteitspapieren gevonden. "Dat stuk is heel intensief doorzocht."

Zondag heeft de Noorse kustwacht in de fjord naar Kamphuis gezocht. Ook dat leverde niets op.

Scenario's

De 46-jarige cybersecurityspecialist vertrok op 20 augustus uit een hotel in Bodø en reisde van daaruit met de trein naar Rognan. Sindsdien is hij spoorloos. De politie houdt rekening met meerdere scenario's: of Kamphuis houdt zich ergens schuil, of hij heeft een ongeluk gehad, of hij werd slachtoffer van een misdrijf.

Het onderzoek verloopt niet vlekkeloos. Een conducteur van de trein die Kamphuis nam, is pas dinsdag door de politie gehoord.