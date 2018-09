Bijna hele oppositie tekent 'herstelwet dividendbelasting'

Bijna de hele oppositie staat achter een "herstelwet dividendbelasting". GroenLinks-leider Klaver kondigde zondag al aan dat hij een initiatiefvoorstel heeft klaarliggen om de dividendbelasting weer in te voeren, mocht die worden afgeschaft. Vanmiddag werd bekend dat dit "voorontwerp" van Klaver ook wordt ondertekend door de PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie. Alleen de SGP doet niet mee.

De afschaffing van de dividendbelasting is de meest omstreden maatregel van het kabinet. Ook gisteren in de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer leverde de oppositie er weer scherpe kritiek op. Het voorstel van het kabinet heeft vooral als doel dat grote bedrijven in Nederland blijven of hiernaartoe komen.

Belastingplan

GroenLinks en de andere ondertekenaars vinden dat er onvoldoende draagvlak is voor de afschaffing, dat er geen noodzaak toe is en dat een goede argumentatie ontbreekt. Ze wijzen er ook op dat geen enkele partij de maatregel in haar verkiezingsprogramma had staan en dat afschaffing de schatkist 1,9 miljard euro kost.

Het kabinet diende het wetsvoorstel om de dividendbelasting in 2020 af te schaffen op Prinsjesdag in bij de Tweede Kamer, als onderdeel van het Belastingplan. De verwachting is dat het nog voor het eind van dit jaar door Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. In beide Kamers heeft de coalitie een kleine meerderheid, dus als alle Kamerleden van de regeringspartijen vóórstemmen, is de afschaffing aangenomen.

De oppositiepartijen zijn van plan hun herstelwet onmiddellijk bij de Tweede Kamer in te dienen, nadat het voorstel van het kabinet is aanvaard. GroenLinks en de anderen hopen dat door hun initiatiefwet de afschaffing van de dividendbelasting in 2020 alsnog niet doorgaat. Overigens moet ook de initiatiefwet weer een meerderheid halen in beide Kamers.

Referendum

GroenLinks-leider Klaver denkt dat de herstelwet volgend jaar een grote rol kan spelen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. Klaver ziet deze verkiezingen als een soort referendum over de dividendbelasting.

Hij heeft er zijn hoop op gevestigd dat de coalitie volgend jaar haar meerderheid zal verliezen in de senaat. Klaver denkt dat het kabinet dan, om dingen voor elkaar te krijgen, de oppositie nodig heeft. "Nu kunnen ze ons misschien negeren, maar straks moeten ze samenwerken en dan moeten ze ook luisteren."