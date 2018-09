Glennis ondanks verlies voldaan: 'Het gaat nu pas beginnen'

Toch belooft ze Nederland niet te vergeten. Ze vliegt later vandaag terug naar huis, waar ze ook nog enkele optredens heeft staan, zoals het Whitney Tribute begin oktober in Afas Live in Amsterdam. "Dat zal ik altijd blijven doen. Maar je kunt nu niet stoppen in Amerika, dat zou heel gek zijn."

"Ik heb mijn land zo gemist. Mijn eigen huis, familie en vrienden om me heen, gewoon even geen druk. Ik ga gewoon even overdenken wat er is gebeurd, daar heb je hier de mogelijkheid niet voor. Alles gaat zo snel."