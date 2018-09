Glennis Grace grijpt naast winst America's Got Talent

Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. Ze kreeg niet genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek. Dat werd duidelijk tijdens het tweede deel van de finale.

Het is onbekend hoeveel stemmen Grace kreeg, maar het was niet genoeg voor een plaats in de top-5 van de tien finalisten. "De uitslagen hebben nog nooit zo dicht bij elkaar gelegen in een finale van dit programma", zei presentatrice Tyra Banks.

De 26-jarige illusionist Shin Lim ging er met de hoofdprijs vandoor: een miljoen dollar en een show in Las Vegas.

Bebe Rexha

Een aantal finalisten van America's Got Talent trad tijdens de live-uitzending op met Amerikaanse sterren. Glennis Grace zong een duet met Bebe Rexha.