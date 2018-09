Oogafwijking of tourette - bijna elke AGT-finalist heeft een sob story

Verder doen er nog een illusionist, een operazanger en een Oostenrijkse acrobatengroep mee. Wie van deze kandidaten wint, wordt door het publiek bepaald.

Stemmen vanuit Nederland

Kijkers kunnen stemmen via de speciale AGT-app, die alleen in Amerika kan worden gedownload. Ook kan er online worden gestemd, door in te loggen op de AGT-website en er is een speciale telefoonlijn waarop kijkers hun voorkeur kunnen doorgeven. De laatste twee cijfers van het nummer bepalen de kandidaat op wie je stemt. Vanaf elk telefoonnummer kan maximaal tien keer worden gestemd. Mensen met bijvoorbeeld een vaste lijn en twee mobieltjes kunnen dus in totaal dertig keer hun stem uitbrengen. Dat maakt dat veel kijkers twijfelen of er wel eerlijk gestemd wordt.

Omdat deze mogelijkheden er alleen zijn voor kijkers in de Verenigde Staten, zoeken fans in Nederland naar omwegen om ook hun stem uit te kunnen brengen. Dat kan bijvoorbeeld met een VPN-dienst, waarmee je kan 'sjoemelen' met de locatie van je pc of mobiel.

America's Got Talent wordt vannacht live uitgezonden op NBC tussen 02.00 en 04.00 Nederlandse tijd. De uitslag is een nacht later.