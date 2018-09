'Amerikanen vinden het lekker om zich aan het verhaal van Glennis te laven'

Een van de dingen die je dan vrij snel zou vinden is dat Grace al jaren een bekende zangeres is. Ze deed in 2005 zelfs mee aan het Eurovisie Songfestival. Iets waar in America's Got Talent met geen woord over wordt gerept. "En je leest er verder ook niks over in de VS, omdat niemand er blijkbaar naar zoekt. Ze vinden het gewoon lekker om zich aan het verhaal van Glennis te laven."

Daar spelen de makers in de VS op in, denkt regisseur Martijn Nieman van The Voice of Holland. Hoewel inspelen volgens hem nog zwak uitgedrukt is. "Ik vind het heftig hoe ze dat in Amerika doen. Ze melken het heel erg uit en soms lijkt het zelfs wel gescript."

Hij erkent dat ook in Nederland het verhaal niet onbelangrijk is. "Je bent tv-maker en natuurlijk maakt het uit hoe je iemand neerzet. Maar wij selecteren gewoon op zangkwaliteiten. Als iemand geen leuk verhaal heeft, maar wel prachtig kan zingen, dan mag diegene bij ons gewoon door naar de volgende ronde."