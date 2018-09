Polen geschorst als lid van Europees netwerk voor rechtspraak

Polen is zoals verwacht geschorst als lid van het Europese Netwerk van Raden voor de Rechtspraak (ENJC). Onlangs voerde de Poolse regering een omstreden wet in over het aanstellen van nieuwe rechters bij het hooggerechtshof door het parlement, dat wordt gedomineerd door de conservatieve regeringspartij. Het is voor het eerst dat een ENJC-lid wordt geschorst.

Het voorstel om Polen te schorsen werd vorige maand ingediend en kreeg de steun van bijna alle aanwezige lidstaten. De Poolse Raad voldoet niet meer aan de eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, meldt het ENJC. Een van de eisen is dat er in de lidstaat sprake is van een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Door de schorsing heeft de Poolse Raad voor de Rechtspraak geen stemrecht meer.

Omstreden wet

In juli begon de Europese Commissie een nieuwe juridische procedure tegen Polen, naar aanleiding van een nieuwe wet die inhoudt dat rechters van het hooggerechtshof op hun 65ste met pensioen moeten in plaats van op hun 70ste.

De nieuwe rechters worden aangewezen door een commissie waarin leden zitten die door de nationaal-conservatieve regeringspartij PiS worden aangewezen. De PiS zegt met de wet te willen afrekenen met het communistische verleden, maar Brussel vindt de wet ondermijnend voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het land. Deze zomer gingen in Warschau duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de wet.

Eind vorig jaar zette de Europese Commissie met de artikel 7-procedure al het zwaarste middel in tegen Polen. Daarmee kan in het uiterste geval stemrecht in Brussel worden afgenomen.