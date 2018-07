Brussel start nieuwe procedure tegen Polen om pensionering rechters

De Europese Commissie is een nieuwe juridische procedure begonnen tegen Polen. Aanleiding is een nieuwe Poolse wet die morgen van kracht wordt. Daardoor moeten rechters van het hooggerechtshof voortaan op hun 65e in plaats van op hun 70e met pensioen.

Brussel is bang dat de regering de rechters die weg moeten vervangt door rechters die de rechts-conservatieve partij PiS gunstig gezind zijn. Nieuwe rechters worden aangewezen door een commissie waarin door de PiS aangewezen leden zitten.

De omstreden maatregel wordt gezien als ondermijnend voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. Maar de PiS vindt dat de rechterlijke macht hervormd moet worden om af te rekenen met de erfenis van het communistische verleden.

Artikel 7

Het getouwtrek tussen de Europese Commissie en EU-lidstaat Polen is al twee jaar bezig en leidde in december tot een procedure tegen Polen op grond van artikel 7 van het EU-verdrag. Dat was nog nooit eerder gebeurd; in het uiterste geval kan het betekenen dat Polen vanwege het schenden van de Europese waarden zijn stemrecht verliest in Brussel, maar zover zal het waarschijnlijk niet komen.

Wel moest de Poolse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken tekst en uitleg komen geven aan zijn Europese ambtsgenoten, iets dat vrijwel nooit voorkomt.

Sancties

Polen krijgt een maand om op de procedure te reageren die nu in gang is gezet. Maar de verwachting is dat de nieuwe wet morgen gewoon ingaat en rechters die op dat moment 65 zijn er dus mee moeten stoppen. Rechters die willen doorwerken moeten dispensatie vragen aan president Duda. Of dat veel zal opleveren is de vraag, want Duda is lid van de PiS.

In het uiterste geval zal Europa sancties kunnen opleggen aan Polen.