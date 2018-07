Poolse premier verdedigt wegsturen rechters in Europees Parlement

De Poolse premier Morawiecki heeft forse kritiek moeten incasseren in het Europees Parlement in Straatsburg. Vooral het ingrijpen door de regering bij het Poolse Hooggerechtshof door rechters met pensioen te sturen, wordt door een groot aantal Europarlementariƫrs afgewezen.

Ze vrezen dat de Poolse regering de rechters wegstuurt, omdat ze te kritisch zijn. In hun plaats kunnen dan regeringsgezinde rechters worden benoemd. De Europarlementariƫrs gebruikten veelvuldig termen en zinsneden als "staatsgreep", "tegen de waarden van de EU" en "u heeft de wijsheid als partij niet in pacht".

Morawiecki boog niet. "Ieder land heeft het recht om z'n eigen rechtsstelsel te kiezen", zei hij. "Europese soevereiniteit betekent niet dat Europa wordt opgebouwd ten koste van de lidstaten. We zijn geen probleem en willen ook niet als probleem worden gezien."

Geen eerlijk proces

De leider van de grootste fractie in het parlement, de Duitse christendemocraat Manfred Weber, wierp Morawiecki voor de voeten dat de Poolse burgers geen recht meer hebben op een eerlijk proces in zijn land.

Dat schoot de premier in het verkeerde keelgat. "We zijn niet van plan om iets te veranderen. Aan een lidstaat kan niet worden opgelegd wat de voorwaarden zijn van de rechtsstaat." Europa moet maar rekening houden met die verschillen, zo voegde hij er nog aan toe.

Artikel 7

De ontwikkelingen in Polen zijn de Europese Commissie al een paar jaar een doorn in het oog. Volgens de Commissie druisen een aantal maatregelen die Polen heeft genomen in tegen de Europese waarden. Vicevoorzitter Frans Timmermans is daarom eind vorige jaar een zogenoemde artikel 7-procedure gestart, waarmee Polen uiteindelijk het stemrecht binnen de EU kan worden ontnomen.

Gisteren gingen in Poolse steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen aantasting van de rechtsstaat.