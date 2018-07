Polen de straat op tegen ingrijpen bij Hooggerechtshof

In Poolse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het ingrijpen door de regering bij het Hooggerechtshof. Gisteren werden tientallen leden van het hof naar huis gestuurd omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 hebben.

Tegenstanders zien er een machtsgreep in van de regerende rechts-conservatieve PiS-partij, waardoor de onafhankelijkheid van de rechtspraak de nek wordt omgedraaid. Vervangers worden namelijk gekozen door een commissie met leden die door de PiS worden geïnstalleerd. De regering zegt dat het nodig is om de "corrupte" rechtsmacht te hervormen; de oude communisten zouden daarin nog veel te veel macht hebben.

Tot nu toe was de pensioenleeftijd 70 jaar, maar onder een nieuwe wet moeten 27 van de 72 leden van het Hooggerechtshof nu al stoppen, of vragen om uitgezonderd te worden. Onder hen is ook de voorzitter, de 65-jarige Malgorzata Gersdorf. Zij zegt dat de maatregel ongrondwettelijk is en heeft aangekondigd dat ze komende dag gewoon aan het werk gaat en haar termijn zal uitzitten.