Tienduizenden sigarettenpeuken en plastic flesjes opgeruimd

Tijdens de opruimactie Cleanup Day hebben vrijwilligers in Nederland gisteren tienduizenden stuks zwerfafval opgeraapt. Het gaat vooral om sigarettenpeuken, flesjes, blikjes, rietjes en fastfood- en sigarettenverpakkingen.

Deelnemers konden via een speciale app een foto van elk stuk zwerfafval uploaden en daarbij aangeven wat het was, van welk materiaal het was gemaakt en waar het was gevonden. Dat is gisteren 35.000 keer gedaan.

Vooral plastic

Michiel Princen van de Plastic Soup Foundation noemt het een groot succes, ook omdat de teller nog loopt. "Vandaag komen er nog veel foto's binnen die gisteren zijn gemaakt, maar nu pas worden verstuurd. Het is een enorm aantal. Het betekent dat veel mensen het serieus hebben genomen."

De meest gevonden materialen zijn plastic (61 procent) en papier (21 procent).

Plekken waar veel mensen komen

De app waarmee het zwerfafval wordt geregistreerd bestaat al een jaar of drie. In totaal zijn er zo'n 400.000 stuks zwerfafval geregistreerd. Daaruit blijkt dat er vooral veel ligt rond scholen, sportvelden, stations, fietsroutes en bij op- en afritten.

Princen: "Het ligt op plekken waar veel mensen komen en het zijn vooral verpakkingen van producten die je ter plekke gebruikt. Zo was ik laatst in Zuid-Limburg en in de berm langs de mooie klimmetjes zag ik heel veel wikkels van energierepen."

Ongemakkelijk

Door de app wordt ook duidelijk welke merken vooral zwerfafval veroorzaken. Jeroen Dagevos van de stichting: "Het is natuurlijk ook een stok om mee te slaan. Je weet het tot op merkniveau."

Princen: "Ik denk dat fabrikanten er vanzelf ongemakkelijk van worden als hun merk hoog in de lijsten van zwerfafval staat." Het meeste afval dat gisteren werd getagd was van Marlboro, McDonald's en Red Bull.

De Plastic Soup Foundation is groot voorstander van statiegeld op kleine plastic flesjes, maar wil ook dat bijvoorbeeld snoepfabrikanten hun producten niet meer in plastic wikkeltjes verpakken. Dagevos: "Bij snoep is vet papier een goed alternatief. Daar zat het vroeger ook in. Natuurlijk is papier in het milieu ook ongewenst, maar het effect is veel minder schadelijk."