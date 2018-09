In 150 landen met een app zwerfafval in kaart brengen

Met behulp van een app wordt vandaag zwerfafval in kaart gebracht. Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om een foto te maken van afval dat ze onderweg tegen komen, en die op te sturen. Elke foto vormt een stipje op de kaart van Nederland. In de loop van de dag zal dan steeds duidelijker worden waar het meeste afval wordt gevonden.

De opruimactie wordt tegelijkertijd in 150 landen wereldwijd gehouden. Daarmee wordt het volgens de organisatie de grootste opruimactie ooit. In Nederland wordt de World Cleanup Day gecoördineerd door onder meer de Plastic Soup Foundation.

Zwerfafval bestaat voor het grootste deel uit slecht afbreekbaar plastic. Ondanks alle pogingen om de hoeveelheid plastic in de natuur en in zee tegen te gaan, groeit die hoeveelheid alleen maar. Uit nieuw onderzoek van het Centrum Milieuwetenschappen Leiden blijkt dat het gebruik van plastic waarschijnlijk nog flink zal toenemen.

PET-flessen

De dag begint officieel rond 10.00 uur, als de zogeheten Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, in de haven van Scheveningen aankomt. Tinga komt uit Frankrijk, op een surfplank die gemaakt is van 5000 petflessen. Het gaat de organisatie vandaag niet alleen om het opruimen van zwerfafval, maar vooral ook om het verzamelen van gegevens.

"Als je een foto maakt van een afvalproduct, slaat je telefoon ook je locatie op. Zo weten we waar het ligt. Ook kun je aangeven om welk afvalproduct het gaat", vertelt Michiel Princen van de Plastic Soup Foundation. Daarmee hoopt de organisatie dat het straks makkelijker wordt om het afval bij de bron aan te pakken.

"Plastic afval wordt een steeds groter probleem", zegt zijn collega Jeroen Dagevos. "Niet alleen gaat er opgeteld vijf miljoen kubieke meter plastic afval via de Rotterdamse haven naar de Noordzee. Zelfs het plastic dat we recyclen en bijvoorbeeld gebruiken in fleecetruien, komt in kleine deeltjes via de wasmachine in ons afvalwater terecht. Zo komt plastic uiteindelijk zelfs in de voedselketen."

Statiegeld

De organisatie is nog altijd teleurgesteld over het kabinetsbesluit om voorlopig geen statiegeld op kleine plastic flesjes in te voeren. Dit voorjaar werd besloten om bedrijven nog tot 2020 de tijd te geven om zwerfafval op een andere manier tegen te gaan.

In dat jaar wordt vastgesteld of het de sector zelf is gelukt om meer flesjes te recyclen. Zo niet, dan wordt het statiegeld in 2021 ingevoerd. De Plastic Soup Foundation denkt niet dat het bedrijven zal lukken om de doelen te halen. Michiel Princen verwijst naar Duitsland, waar al wel met succes statiegeld wordt geheven op kleine flesjes en blikjes.