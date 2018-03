Vanaf 2021 statiegeld op petflesjes, tenzij industrie meer recyclet

Er komt vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen, tenzij de verpakkingsindustrie binnen twee jaar 90 procent van de weggooi-flesjes hergebruikt. Ook moet de sector van het kabinet het zwerfafval met 70 tot 90 procent verminderen.

"Zwerfafval is slecht voor het milieu en slecht voor ons humeur", zegt staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. "We kennen allemaal de beelden: de berm vol zwerfafval in Nederland, het strand van Bali vol flesjes, dieren vol plastic in de oceanen. Dat moet ophouden!"

Volgens de staatssecretaris is statiegeld een bewezen methode om hergebruik te stimuleren. Maar als een andere aanpak een sneller resultaat boekt, is uitbreiding van het systeem volgens haar niet nodig. "Zolang we de plasticsoep maar aanpakken en we van oude flesjes nieuwe maken."

15 cent

Het is nog onduidelijk hoe hoog het statiegeld wordt. Van Veldhoven denkt aan 10 tot 15 cent voor flessen tot 1 liter.

In het najaar van 2020 wordt vastgesteld of de industrie de recycle-doelen heeft gehaald. Zo niet, dan wordt het statiegeld op 1 januari 2021 ingevoerd.

Van Veldhoven heeft het plan gisteren voorgelegd aan de ministerraad. De Tweede Kamer praat donderdag over het voorstel.

Verzet

Er was vanuit het bedrijfsleven altijd veel verzet tegen de uitbreiding van het statiegeldsysteem. Bedrijven zeggen dat het te veel geld kost en te ingewikkeld is. Er gingen ook binnen de kabinetten Rutte-I en Rutte-II stemmen op om het systeem helemaal af te schaffen.

Uiteindelijk ging dat niet door, omdat de verpakkingsindustrie de gemaakte afspraken niet nakwam. Zo zou de industrie in ruil voor de afschaffing van statiegeld geen pvc meer gebruiken in supermarktverpakkingen, maar dat gebeurde nog wel.

Sinds vorig jaar lobbyt de zogenoemde Statiegeldalliantie juist voor een uitbreiding van statiegeld naar kleine flesjes, in Belgiƫ en in Nederland. Bijna 200 Nederlandse gemeenten hebben zich bij het initiatief aangesloten. Ook andere organisaties, zoals waterschappen en boerenbranchevereniging LTO Nederland steunen het voorstel.