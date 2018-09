'Bekentenis' tantramasseur gefilmd met verborgen camera

Prostitutievergunning

Later meldt een medewerkster van het programma zich bij M. met het verhaal dat zij in het verleden seksueel is misbruikt. Als de behandeling eenmaal is begonnen, zegt hij haar te kunnen helpen weer "over grenzen heen te kunnen gaan".

De vrouw houdt de boot af, maar M. dringt aan. "Als jij weer wilt kunnen genieten van je seksualiteit, is het natuurlijk prettig als jij je vagina en je borsten aan kunt laten raken", legt hij uit. "Officieel, volgens de wet, mag dat natuurlijk niet. Stel dat ik jou zou penetreren, dan zou ik daar een prostitutievergunning voor moeten hebben."

Beperkingen

De NOS publiceerde vorig jaar november over beschuldigingen van misbruik aan het adres van M. en andere tantramasseurs. M. werd vlak daarna korte tijd vastgezet. Aanleiding was toen dat een vierde vrouw aangifte tegen hem had gedaan. In maart besloot het OM dat hij moet voorkomen. Een datum voor de rechtszaak is er nog niet.

In november moet ook een tantramasseur uit Rhenen voor de rechtbank verschijnen. Hij mag tot die tijd niet werken. Slachtoffers van de masseur uit Rotterdam zijn al langere tijd boos over het feit dat M. dat soort beperkingen niet heeft opgelegd gekregen. Volgens het OM is er een nieuwe aangifte en een nieuwe hechtenis nodig om dat alsnog te kunnen doen.

'Beschadigend'

Helene Baayen, van het inmiddels gesloten meldpunt voor slachtoffers van misbruik voor tantramasseurs, noemt het "walgelijk dat deze man kennelijk gewoon vrolijk kan doorgaan". Baayen: "Kennelijk zien de instanties geen ingang om hem te stoppen. En ondertussen maakt hij misschien wel dagelijks nieuwe slachtoffers. Dit is echt beschadigend."

De aflevering van Undercover in Nederland is vanavond om 21.30 uur te zien op SBS 6.