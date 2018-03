Eerste tantramasseur komt voor de rechter

Een tantramasseur uit Rotterdam moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor seksueel misbruik. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

De man wordt ten laste gelegd dat hij van 2015 tot 2017 ontucht heeft gepleegd gepleegd met cliƫnten die zich aan zijn zorg of hulp hadden toevertrouwd. De man zat eind november al drie dagen vast voor verhoor. Er zijn vier aangiftes tegen hem.

Voorwaarden

Aan zijn vrijlating waren destijds verschillende voorwaarden verbonden. Zo mocht hij drie maanden lang bepaalde massages niet uitvoeren. Die voorwaarden gelden in afwachting van het proces niet langer. Het OM hoopt dat hij zo snel mogelijk voor de rechter komt, bij voorkeur nog voor de zomer, zegt een woordvoerder.

Een andere tantramasseur, uit Rhenen, werd vorige week vrijgelaten nadat hij twee weken was vastgehouden .Tegen hem loopt het onderzoek nog, zegt het OM. Vier vrowen hadden aangifte gedaan tegen deze man. Daar zijn de afgelopen tijd volgens het OM nog twee aangiftes bijgekomen. Hij mag in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zijn werk niet meer doen. Verder krijgt hij een psychologisch onderzoek.

Honderd klachten

In november berichtte de NOS over tientallen meldingen van seksueel misbruik door tantramasseurs en 'intimiteitscoaches' bij een speciaal meldpunt. In een van die verhalen kwamen slachtoffers van zowel de man uit Rotterdam als die uit Rhenen aan het woord.

Daarna bleven de meldingen binnenstromen. Het meldpunt zegt inmiddels bijna honderd klachten te hebben ontvangen over zo'n zestig mannen. 27 keer werd melding gedaan van verkrachting.

Dalai lama

Tantra is een oosterse geestelijke stroming die in het Westen vooral wordt geassocieerd met seks. Rode draad in de aangiftes en meldingen bij de politie is dat de masseurs claimen vrouwen te kunnen helpen met het opruimen van lichamelijke blokkades, maar hen misbruiken voor hun eigen gerief.