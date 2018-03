Tweede tantramasseur opgepakt voor seksueel misbruik

De politie heeft vanmorgen opnieuw een 'tantratherapeut' opgepakt die verdacht wordt van seksueel misbruik. Daarna is ook zijn huis doorzocht. Vier vrouwen hebben de afgelopen maanden aangifte gedaan tegen de 53-jarige man, die actief was in Rhenen.

Eerder arresteerde de politie al een tantramasseur in Rotterdam voor verhoor. Hij werd na een aantal dagen vrijgelaten. Het onderzoek tegen de Rotterdammer loopt nog.

De slachtoffers van de masseur uit Rhenen hebben te horen gekregen dat hij donderdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer vast moet blijven. Het misbruik vond plaats tussen januari 2013 en begin vorig jaar. De vrouwen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.

Meldpunt

De arrestaties staan niet op zich: bij een speciaal meldpunt zijn inmiddels al 90 meldingen binnengekomen over 51 verschillende tantramasseurs. Rode draad is dat zij beloven vrouwen via massages te helpen met het opruimen van lichamelijke blokkades, maar vervolgens ongevraagd overgaan tot seksuele handelingen.

De politie spreekt bij de masseur uit Rhenen van "tantratherapie" en "het plegen van ontucht met cliƫnten die aan zijn hulp of zorg waren toevertrouwd".

De NOS publiceerde eind november over de praktijken van de tantramasseurs. In een van die verhalen kwamen slachtoffers van zowel de man uit Rottterdam als die uit Rhenen aan het woord.