Turkse centrale bank verhoogt rente, koers lira omhoog

In een poging de koers van de lira te stabiliseren en vluchtende beleggers binnenboord te houden, heeft de Turkse centrale bank het belangrijkste rentepercentage fors verhoogd, van 17,75 naar 24 procent. De maatregel is drastischer dan economen en analisten hadden voorzien. Zij voorspelden een percentage van 22.

De koers van de lira reageerde snel na de bekendmaking. De dollar is nu zo'n 6 Turkse lira waard, terwijl dat eerder nog bijna 6,5 lira was. Door de grotere waarde van de lira wordt het aantrekkelijker om je geld in lira's aan te houden.

Opvallend is dat luttele uren voor de koersstijging de lira nog 2.5 procent in waarde daalde. Dat was het gevolg van een uitspraak van president Erdogan, die herhaalde tegen hogere rentes te zijn. De hoge inflatie die het land teistert is volgens Erdogan zelfs het directe gevolg van een hoge rente, doordat die risico's met zich meebrengt voor binnenlandse markten. De Turkse economie is voor een groot deel afhankelijk van de instroom van buitenlands kapitaal.