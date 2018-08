Turkije en de vloek van veel geld in een opkomende economie

Tot nu toe heeft de Turkse centrale bank wel een paar maatregelen genomen die op korte termijn tot enige stabiliteit leiden. Desondanks laten die maatregelen volgens vele analisten de echte oorzaken van de crisis voortbestaan.

Diepere oorzaak

De afgelopen jaren zijn er door zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank biljoenen in de economie gepompt, om de economie te stimuleren. Dat geld is niet alleen binnen de landsgrenzen gebleven. Want tijdens de crisis waren juist de opkomende markten plaatsen waar geld kon worden verdiend: Brazilië, Zuid-Afrika en niet in de laatste plaats Turkije.

Dus een deel van het stimuleringsgeld is ver buiten de reikwijdte van de FED en de ECB terechtgekomen, omdat daar hogere rendementen konden worden behaald dan in Europa of de VS.

"Dat zorgde ervoor dat de opkomende economieën kwetsbaar werden voor renteschommelingen in Europa en de Verenigde Staten", zegt ING-econoom Bert Colijn. "Op het moment dat daar de valuta sterker werden, de dollar en de euro, omdat de rente weer omhoog ging, dan maakte dat in lokale munt de schuld duurder."