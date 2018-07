Turkije draagt macht over aan president Erdogan

In Turkije is een begin gemaakt met de overheveling van belangrijke bevoegdheden naar president Erdogan. Turkije gaat over naar een presidentieel systeem, waarbij de uitvoerende macht in handen wordt gelegd van president Erdogan.

In de Turkse staatskrant is een decreet afgekondigd, met veranderingen van de wetten die tussen 1924 en 2017 golden.

In het referendum van vorig jaar sprak de bevolking zich met een krappe meerderheid uit voor een presidentieel systeem. Die verandering werd definitief door de verkiezingswinst van Erdogan van vorige week zondag.

Een belangrijke wijziging is de afschaffing van de functie van premier, zoals ook de VS geen premier kent. In het nieuwe systeem mag de president ministers en andere hoge functionarissen ontslaan, waarbij hij de toestemming van het parlement niet nodig heeft. Die bevoegdheid heeft de Franse president ook.

De veranderingen gaan in, nadat Erdogan de eed heeft afgelegd. Dat gebeurt zaterdag of zondag. Erdogan heeft verklaard dat hij daarna de noodtoestand zal opheffen, die geldt sinds de mislukte poging tot staatsgreep twee jaar geleden.