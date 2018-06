Oppositieleider Ince: Turkije gaat gevaarlijke fase in

De Turkse opppositieleider Muharrem Ince heeft gezegd dat Turkije de banden met de democratie verbroken heeft. Volgens Ince gaat Turkije met een presidentieel systeem waarbij de macht in één persoon geconcentreerd is, nu een gevaarlijke fase in.

De Turkse politiek is volgens hem nu een onemanshow geworden, wat hij een groot probleem en gevaar voor het land noemde. In een verklaring die Ince vanochtend aflegde in Ankara, riep hij president Erdogan op het land straks niet als partijleider maar als president van alle Turken te regeren.

Erkenning nederlaag

Ince erkent nu ook formeel zijn nederlaag bij de verkiezingen, terwijl hij gisteravond nog openlijk twijfelde aan de uitslagen die binnenliepen. Die wezen meteen al op een grote overwinning voor Erdogan. Ince liet nu weten dat er weinig verschil was in de officiële uitslag en de cijfers waarover zijn eigen partij CHP beschikt.

Erdogan kreeg bij de presidentsverkiezingen 52,5 procent van de stemmen, waarmee een tweede ronde onnodig werd. Ince haalde 15 miljoen stemmen binnen, omgerekend 31 procent.

Hij beklaagde zich er wel over dat zijn partij niet dezelfde mogelijkheden heeft om campagne te voeren als de regeringspartij AKP van Erdogan. In die zin noemde de oppositieleider de verkiezingen oneerlijk.