Erdogan blijft president van Turkije, en toch wordt alles anders

Zijn functie is in naam niet veranderd, maar Recep Tayyip Erdogan - en met hem heel Turkije - begeeft zich vanaf vandaag op onbekend terrein. De Turkse president krijgt veel meer bevoegdheden. Volgens critici stapt hij de grens over van 'gewoon' regeren naar alleenheerschappij.

Belangrijkste verkiezingsbelofte van Erdogan was dat hij een presidentieel systeem zou invoeren, een grootscheepse hervorming waar de Turkse kiezers vorig jaar in een referendum nipt mee akkoord gingen. Na de overwinning van gisteren zal Erdogan daar naar verwachting snel mee van start gaan.

De eerste waarschuwing is al binnen: oppositieleider Muharrem Ince, de belangrijkste tegenkandidaat van Erdogan, zei dat Turkije nu een gevaarlijk autocratische regime krijgt. Ince had tijdens de campagne gezegd geen uitvoering te zullen geven aan de hervorming. Deze verkiezing was volgens Ince een laatste kans "om te voorkomen dat Erdogan van Turkije een echte dictatuur maakt."