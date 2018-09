Poetin: verdachten novitsjok-vergiftiging Skripal zijn twee burgers

De twee mannen die volgens Groot-Brittanniƫ achter de zenuwgasaanval zitten op oud-spion Skripal en zijn dochter, zijn twee burgers "zonder crimineel verleden". Dat zegt president Poetin, die het tweetal oproept over zichzelf te vertellen in de media.

De Britse premier May zei vorige week dat Skripal en zijn dochter Joelia zijn vergiftigd door twee leden van de Russische geheime dienst GROe. Het Britse OM klaagde Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov aan voor samenzwering, poging tot moord en het gebruik van het zenuwgas novitsjok. Hoewel Rusland niet meewerkt aan uitlevering, zei May alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat ze zich voor de rechter in Groot-Brittanniƫ moeten verantwoorden.

Volgens May was de aanval op de Skripals op 4 maart vrijwel zeker goedgekeurd door een hoge functionaris in het Kremlin. Skripal lag ruim twee maanden in het ziekenhuis. Joelia werd al eerder uit het ziekenhuis ontslagen.

Overigens bestond het vermoeden al dat Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov niet de echte namen zijn van de verdachten. Volgens Poetin is de ware identiteit van de twee bekend bij de Russische autoriteiten.

Japan en Noord-Korea

Poetin deed zijn uitspraken op een economisch congres in Vladivostok, waarbij onder anderen ook de Japanse premier Abe en de Chinese president Xi Jinping aanwezig zijn. Poetin stelde Abe voor nog voor het einde voor het jaar een onvoorwaardelijk vredesverdrag te tekenen.

Rusland en Japan hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit officieel een vredesverdrag ondertekend, vanwege een langlopend conflict over het claimen van enkele eilanden in de Grote Oceaan.

Ook sprak hij zich uit over Noord-Korea. Dat land neemt volgens Poetin stappen richting denuclearisatie, terwijl de Verenigde Staten volledige ontwapening blijft eisen. Poetin noemde de houding van de VS contraproductief.