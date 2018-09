Financieel topman ING weg om witwasschandaal

ING-directeur Koos Timmermans van ING stapt op. Vorige week werd bekend dat het OM een schikking had getroffen met de bank vanwege een witwasschandaal. Het vertrek van financieel topman Timmermans is een gevolg van die affaire.

CFO Timmermans is lid van de raad van bestuur. Daarvoor was hij eindverantwoordelijk voor ING Nederland, ook in de jaren dat het witwassen gebeurde. Hans Wijers, president-commissaris bij ING, zegt dat in het licht van eerdere gebeurtenissen het belangrijk is dat er verantwoordelijkheid wordt genomen op bestuursniveau. Timmermans wordt bedankt voor zijn vele jaren dienst bij ING.

De financieel directeur blijft aan totdat de bank een opvolger heeft gevonden. Die zoektocht is al begonnen.

Schikking

De bank schikte met het OM voor 775 miljoen euro omdat klanten tussen 2010 en 2016 hun rekening bij ING misbruikten voor het witwassen van honderden miljoenen euro's. Aandeelhouders en de politiek waren woedend over het schandaal. Premier Rutte noemde de zaak buitengewoon ernstig. Wijers moest als voorzitter van de raad van commissarissen bij minister Hoekstra van Financiƫn op het matje komen om zich te verantwoorden.