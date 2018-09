Dijkhoff: Aartsen ondanks 'domme tweets' welkom bij VVD-fractie

Dijkhoff vindt dat er niet te hard geoordeeld moet worden over een beperkt aantal tweets van enkele jaren geleden. "Laten we menselijk zijn." Aartsen heeft de afgelopen jaren zo'n 9000 tweets verstuurd, die over de zelfmoordenaars is van negen jaar geleden. "We moeten elkaar gunnen dat we domme dingen doen. Hij was toen 19 jaar." Dijkhoff zegt niet welke tweets hij dom vindt.

De VVD-top ziet geen enkele reden om Aartsen te vragen van zijn toekomstig Kamerlidmaatschap af te zien. Donderdag wordt hij geĆÆnstalleerd. Hij neemt de plaats in van oud-minister Hennis, die een topfunctie krijgt bij de Verenigde Naties in Irak.