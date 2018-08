Weer VVD'er uit Tweede Kamer: Hennis gaat VN-missie in Irak leiden

VVD-Kamerlid en oud-minister van Defensie Jeanine Hennis gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. Ze wordt Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN in Irak en gaat de VN-missie daar leiden.

Hennis is de opvolger van de Slowaak Ján Kubis, die de functie bekleedde sinds 2015. Het is de tweede keer dat een Nederlander VN-gezant voor Irak wordt. Oud-PvdA-leider Ad Melkert had die functie van 2009 tot en met 2011.

Hennis is de tweede VVD-prominent die deze week uit de Kamer vertrekt. Donderdag liet Kamerlid Han ten Broeke weten op te stappen vanwege een "ongelijkwaardige relatie" met een fractiemedewerkster in 2013.

Fataal ongeluk

Jeanine Hennis stond bij de afgelopen verkiezingen op de tweede plaats van de VVD-lijst en geldt als een vertrouweling van premier Rutte.

Ze was in het tweede kabinet-Rutte minister van Defensie en werd ook genoemd voor een ministerspost in het huidige kabinet. Zover kwam het niet, want kort voor het aantreden van Rutte-III trad ze in oktober vorig jaar af.

De Tweede Kamer had zware kritiek op haar functioneren en zei dat Hennis knullig had gehandeld na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat ging over een fataal ongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen en een gewond raakte. Het ongeluk was volgens de OVV het gevolg van tekortkomingen bij Defensie.