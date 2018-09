VVD-wethouder roept op tot blokkade nieuw Kamerlid Thierry Aartsen

VVD-wethouder en locoburgemeester Berkhout van de gemeente Wormerland roept de VVD-top op tot een blokkade van de installatie van partijgenoot Thierry Aartsen in de Tweede Kamer. In een tweet vraagt hij fractievoorzitter Dijkhoff en partijvoorzitter Van der Wal om af te zien van de benoeming.

"Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo'n eikel erbij willen hebben", laat hij via Twitter weten. Berkhout is al 16 jaar actief bij de VVD in de gemeente in Noord-Holland.