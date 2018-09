'Oude versie WhatsApp nekt maatregelen tegen Indiase lynchpartijen'

De afgelopen maanden is er tussen WhatsApp en de Indiase overheid contact geweest over een aanpak. Het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook, zei begin juli "geschokt te zijn over het geweld" en naar oplossingen te zoeken. Daarbij benadrukt de onderneming dat het dit niet alleen kan, het heeft hulp nodig van de overheid en andere instanties.

Naast het labelen van doorgestuurde berichten besloot het bedrijf later in juli een sneltoets die het doorsturen makkelijker maakt in India uit te zetten. Daarnaast mogen berichten maar naar vijf mensen worden doorgestuurd. De overheid wil dat WhatsApp ook helpt met het bedenken van een manier om berichten te traceren naar de originele verzender, maar daarvan heeft het bedrijf al aangegeven dat niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van end-to-end-encryptie (wat betekent dat zelfs WhatsApp zelf de berichten niet kan lezen).

Eind augustus bracht de kersverse ceo van WhatsApp, Chris Daniels (die de uit onvrede opgestapte Jan Koum heeft opgevolgd) een bezoek aan het land om te praten met de overheid. Maar: hij reisde niet af naar een dorpje dat daadwerkelijk te maken heeft gehad met een lynchpartij, schrijft BuzzFeed News. Volgens de nieuwssite heeft nog geen hooggeplaatste medewerker van WhatsApp dit gedaan.

Waarschuwen met liedjes

Correspondent Aletta André reisde in juli naar een gebied af waar de verspreiding van neusnieuws een groot probleem is. Zij zag dat - naast de maatregelen die WhatsApp neemt - mensen elkaar proberen te waarschuwen met liedjes waarin wordt gezongen over de gevaren van de verspreiding van nepnieuws.

"We vertellen de mensen dat er de afgelopen twee jaar in deze hele regio maar één kind is ontvoerd, en dat dat kind binnen een dag was gered", vertelde districtshoofd Rema Rajeshwari aan André toen. "Ook zeggen we dat ze de politie moeten waarschuwen, wanneer ze een verdacht persoon zien en niet het heft in eigen handen moeten nemen."