Advocaat wil moeder Lili en Howick naar Nederland halen

De advocaat van de moeder van Lili en Howick wil haar zo snel mogelijk naar Nederland zien te krijgen. Nu de kinderen een verblijfsvergunning krijgen, kan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verzoek worden ingediend voor gezinshereniging, zegt de advocaat Patricia Scholtes.

Gemiddeld duurt deze procedure zes tot twaalf weken. De wettelijke termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen is drie maanden. Dat kan met nog eens drie maanden worden verlengd.

"Het is wel onze droom om met zijn drieën samen te wonen", zei Howick gisteren in een interview met het NOS Jeugdjournaal. "Het kan altijd, zoals dit ook kan, maar hoelang het gaat duren en wanneer, weten we niet, dat is een groot vraagteken."

Armenië

Lili en Howick kregen zaterdag te horen dat ze van staatssecretaris Harbers (VVD) in Nederland mogen blijven. Vrijdag had een rechter nog geoordeeld dat ze naar Armenië mogen worden overgebracht, om met hun moeder te worden herenigd.

Moeder Armina werd vorig jaar naar Armenië uitgezet. De vrouw is etnisch Armeens, maar geboren in Azerbeidzjan en in 2008 via Rusland in Nederland terechtgekomen. Howick en Lily zijn in Rusland geboren.