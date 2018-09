Kabinet ziet geen reden om besluit Howick en Lili te herzien

Het kabinet blijft erbij dat de Armeense kinderen Howick en Lili worden uitgezet. De advocaat van de twee doet nog een poging om de uitzetting in kort geding tegen te houden. Hij zegt dat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen, die de terugkeer van de kinderen naar Armenië bemoeilijken.

Staatssecretaris Harbers zegt dat hij "alles voortdurend blijft wegen", maar dat hij tot nu toe geen reden ziet om zijn besluit terug te draaien. Hij zei vanmorgen al dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds hetzelfde was: Armenië is een veilig land en er is geen reden om niet tot uitzetting over te gaan.

Hij zegt het "geen gemakkelijke beslissing" te vinden. "Ik zal er geen geheim van maken dat de emotie die het land voelt, ook een bestuurder voelt." Hij heeft er een paar keer minder goed door geslapen, geeft hij toe.

Geen Armeens

De bewindsman wil niet zeggen wanneer de kinderen zullen vertrekken. "Ik doe nooit uitspraken over het moment van vertrek, ook omwille van de rust van degenen om wie het gaat." Eerder werd bekend dat het vertrek uiterlijk morgen gepland staat.

Howick (13) en Lili (12) zijn sinds 2008 in Nederland. Ze spreken geen Armeens. Hun moeder is sinds vorig jaar weer in Armenië.