Ultieme poging om uitzetting Howick en Lili te voorkomen

De advocaat van de Armeense kinderen Howick en Lili doet een ultieme poging om hun uitzetting te voorkomen. Advocaat Schüller heeft gevraagd om een voorlopige voorziening voor de kinderen, omdat het slecht gaat met de moeder.

In een verklaring schrijft Schüller dat een onafhankelijke psychiater de moeder in Armenië heeft onderzocht op verzoek van voogdij-instantie Nidos. Die heeft volgens de advocaat geconcludeerd dat ze moet worden opgenomen in een kliniek en zolang niet voor de kinderen kan zorgen. Volgens de advocaat betekent dat dat Lili en Howick zes maanden in een kindertehuis moeten blijven.

"Dit is een belangrijk nieuw feit, aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis", schrijft Schüller. "Ook de Raad van State ging hiervan uit bij het oordeel dat Lili en Howick konden worden uitgezet."

Schüller wil dat de Amsterdamse rechtbank zijn verzoek achter gesloten deuren gaat behandelen, iets wat de Raad van State eerder niet wilde. De rechtbank in Amsterdam laat weten dat het verzoek is ontvangen. Of de zaak ook wordt behandeld, is nog niet duidelijk.

Kabinet wijkt niet

Vanmorgen werd bekend dat het kabinet vasthoudt aan de uitzetting van de Armeense kinderen Howick en Lili. Staatssecretaris Harbers zei dat de zaak acht keer juridisch is beoordeeld en dat de uitkomst steeds was: Armenië is een veilig land.

Nederland wil er in samenwerking met de Armeense autoriteiten alles aan doen om de kinderen in Armenië te helpen "met voorzieningen, hulp en ondersteuning", ook als het gaat om onderwijs.