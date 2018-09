Kinderombudsman: toekomst van Lili en Howick ligt hier

Kinderombudsman Margrite Kalverboer zegt dat als staatssecretaris Mark Harbers de uitzetting van de kinderen Lili en Howick naar Armenië doorzet, hij fundamentele rechten van kinderen schendt. Kalverboer deed de uitspraak in het tv-programma Pauw.

Volgens haar staat het vast dat de kinderen in Armenië terechtkomen in een tehuis. Ze kunnen niet worden opgevangen door de moeder, zegt ze. "Ik ken het dossier heel goed en weet dat de moeder op dit moment niet in staat is voor de kinderen te zorgen, dat er geen huisvesting is en dat ze daar nu niet naar school kunnen."

Morgen

De Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12) moeten Nederland uiterlijk morgen verlaten. De kinderen kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Ze zijn grotendeels hier opgegroeid en spreken geen Armeens. Vorig jaar werd bepaald dat het gezin mocht worden uitgezet.

Kalverboer zegt dat de toekomst van Lili en Howick hier in Nederland ligt. "Het kan niet anders."

De Kinderombudsman vertelde dat ze met de staatssecretaris heeft gesproken over de kwestie. "Hij heeft me aangegeven dat hij me heel goed gehoord heeft. Het is nog geen 8 september."