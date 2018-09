Lili en Howick: 'We hebben weer een toekomst'

Moeder

De twee zouden gisteren worden uitgezet, maar staatssecretaris Harbers maakte op het allerlaatste moment, nadat ze waren weggelopen om hun uitzetting te voorkomen, gebruik van zijn bevoegdheid om een uitzondering op de regels te maken voor de kinderen.

Hun moeder, die vorig jaar naar Armenië vertrok, wil zo snel mogelijk naar Nederland komen. Of dat zomaar kan en mag is niet duidelijk, maar contact via internet hebben de kinderen volop. Ze videobellen iedere dag en dat geeft veel steun, zegt Howick. "Het is wel onze droom om met zijn drieën samen te wonen", vertelt hij. Of dat kan? "Het kan altijd, zoals dit ook kan, maar hoelang het gaat duren en wanneer, weten we niet, dat is een groot vraagteken."

Hij zegt dat het inmiddels een stuk beter gaat met zijn moeder. Dat beaamt Lili, die vertelt dat haar moeder vaak verdrietig en depressief was. "Het is heel fijn om je moeder een keer blij te zien."

Niks over verdwijning

De politie maakte gisteren bekend dat Lili en Howick voor hun geplande uitzetting bij hun opa en oma verbleven. Daar willen de kinderen niets over zeggen. Ook over hun verdwijning houden ze vooralsnog hun mond.

De twee zijn blij dat de staatssecretaris op het laatste moment gedraaid is en voelen geen wrok tegenover hem. Lili: "Je bent toch wel heel dankbaar." Howick: "Zeker ja, eerst denk je: hij gaat het toch niet doen, hij is niet zo aardig. Maar je ziet dat iedereen toch kan veranderen, dat iedereen iets goeds in zich heeft."