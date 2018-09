ING dreigt Amsterdam als klant te verliezen na witwasschandaal

Het witwas-schandaal bij ING is voor wethouder Udo Kock aanleiding om de aanbestedingen voor huisbank van de gemeente Amsterdam te vervroegen. De gemeente wil samenwerken met een bank die zich netjes aan alle regels houdt.

Eigenlijk wilde Amsterdam de bankiersdiensten volgend jaar gaan aanbesteden. "Maar we gaan kijken of we dat dit jaar al kunnen doen", zegt wethouder Kock. "Zo snel mogelijk."

De wethouder wil compliance dan toevoegen als extra toets. "We gaan kijken hoe banken met regelgeving omgaan. Dat betekent dat we niet alleen maar de goedkoopste selecteren."

Gemeentegiro Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de ING-bank werken al lange tijd samen. "We zitten eigenlijk al bij de ING sinds de bank bestaat", zegt een woordvoerder van de gemeente. Via verschillende fusies en overnames is de Gemeentegiro Amsterdam, waar de gemeente sinds 1917 mee werkte, onderdeel geworden van de ING bank waar het huisbankierschap van de gemeente Amsterdam ligt.

ING laat weten in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam. "Om de gemeente Amsterdam voor ons te winnen en de langdurige relatie die we met de gemeente hebben voort te zetten", zegt een woordvoerder van de bank.

Het is overigens nog maar de vraag of andere banken de rol van huisbank van Amsterdam kunnen vervullen. Amsterdam heeft een begroting van 5,5 miljard euro per jaar en miljoenen transacties. "Er zijn niet zoveel banken in Nederland die dat aankunnen", zegt Kock. ING zou de nieuwe aanbesteding dus weer kunnen winnen.

Lakeman

Ondertussen blijft de verontwaardiging over de schikking van het Openbaar Ministerie groot. Financieel activist Pieter Lakeman wil dat topman Ralph Hamers strafrechtelijk vervolgd wordt en heeft daartoe een artikel-12-procedure aangespannen bij het Gerechtshof. Het hof onderzoekt of een vervolging haalbaar is en zin heeft en kan dan het OM opdragen Hamers te vervolgen.

Volgens Lakeman en zijn van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) is het onbegrijpelijk dat niemand wordt vervolgd. Hij voorziet "een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en financiƫle stelsel" als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan."