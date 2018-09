Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa

De Griekse premier Tsipras wil met de Europese partners overleg over de nieuwe korting op de pensioenen, die volgens afspraak per 1 januari 2019 moet ingaan. Volgens Tsipras is die maatregel niet nodig gezien de financiële situatie in het land.

De premier wees er in een toespraak op dat er overschotten zijn op de begroting en dat de tekorten op de betalingsbalans zijn weggewerkt. "We zullen onze berekeningen presenteren bij de besprekingen over de begroting van 2019, zoals met alle andere eurozonelanden gebeurt."

Tsipras sprak bij de opening van de jaarlijkse internationale handelsbeurs in de noordelijke stad Thessaloniki. Daarin presenteerde hij het economische beleid van de komende jaren. Hij kondigde verder een groot aantal lastenverlichtingen aan.

Pensioenen

Het opnieuw korten van de pensioenen ligt uiterst gevoelig voor Tsipras' linkse regeringspartij Syriza. Gedurende de vele harde saneringsronden van de laatste jaren zijn de pensioenen gehalveerd. Verschillende kabinetsleden hebben zich tegen een nieuwe bezuiniging uitgesproken. Maar die is wel eerder afgesproken met de Europese partners, voordat vorige maand een eind kwam aan het leenprogramma voor Griekenland.

Tsipras sprak uitgebreid over het feit dat Griekenland nu weer op eigen benen staat. "Dat was niet een gelopen koers. Drie jaar lang en bijna elke dag waren er weinigen die geloofden dat we het voor elkaar zouden krijgen." Maar, zei hij, er is een eind gekomen aan de vicieuze cirkel, en de Griekse economie is gestabiliseerd. "Er is weer economische groei na negen jaar, de werkloosheid is gedaald van 27 naar 19,1 procent, en er zijn 300.000 arbeidsplaatsen gecreëerd."

Economische maatregelen

Volgens de premier heeft de Griekse bevolking, en vooral diegenen die het zwaarst zijn getroffen, recht op verlichting, en moeten onrechtvaardigheden worden hersteld. Hij kondigde onder meer belastingverlichtingen aan. De onroerendgoedbelasting voor een groot deel van de bevolking zal de komende twee jaar worden gehalveerd. De belasting voor bedrijven gaat komend jaar van 29 naar 25 procent. En de belasting voor de laagste inkomensgroepen gaat omlaag.

Verder kondigde Tsipras aan dat het hoogste btw-tarief in 2021 van 24 naar 22 procent gaat. Ook de sociale premies gaan het komend jaar omlaag, met name voor de vrije beroepen en de boeren. Hij beloofde verder verhoging van het minimumloon, huursubsidie voor lage inkomensgroepen en verbetering van de thuishulp voor bejaarden en gehandicapten.

Demonstraties

Terwijl Tsipras zijn toespraak hield, probeerden demonstranten het congresgebouw te bereiken. Het ging voornamelijk om mensen die protesteerden tegen de overeenkomst die Athene onlangs sloot met Skopje over een nieuwe naam voor het buurland Macedonië.

Politie gebruikte traangas om hen tegen te houden. Rond het gebouw en in de hele stad waren ruim 5000 politiemensen op de been om verschillende groepen demonstranten in het gareel te houden.