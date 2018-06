Griekenland en Macedonië tekenen akkoord over nieuwe naam

De ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en Macedonië hebben het akkoord ondertekend waarin de naamsverandering van het laatstgenoemde land is vastgelegd. Dat moet binnenkort als de Republiek Noord-Macedonië door het leven gaan.

De ondertekening was in het Griekse Prespa. Ook de premier Tsipras en Zaev waren erbij. Het akkoord moet nog in beide parlementen worden goedgekeurd en in Macedonië een referendum overleven.

Alexander de Grote

De kwestie is al jaren een splijtzwam in de betrekkingen tussen de landen. Macedonië scheidde zich in 1991 af van Joegoslavië en doopte zich om tot de onafhankelijke Republiek Macedonië. Tot grote woede van Griekenland, dat zelf een regio Macedonië heeft en vindt dat die naam bij Griekenland hoort. De discussie gaat ook over de vraag welk land Alexander de Grote (356 v.C. - 323 v.C.), koning van Macedonië, kan claimen.

Als gevolg van het conflict met Griekenland werd Macedonië alleen toegelaten als lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Griekenland verhindert al jaren dat Macedonië lid kan worden van de NAVO en de EU.

Protest

De nieuwe naam, waarover deze week een akkoord werd bereikt, valt overigens slecht bij veel mensen in zowel Macedonië als Griekenland. Hij wordt gezien als een onbevredigend compromis. In Skopje en Athene gingen afgelopen week duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de naamswijziging. De Griekse regering overleefde een motie van wantrouwen.

Ook de Macedonische president Gjorge Ivanov is tegen en weigert het besluit te ondertekenen. Mocht het Macedonische parlement akkoord gaan en Ivanov zijn veto uitspreken, kan het parlement hem in een tweede stemmingsronde dwingen alsnog het akkoord te ondertekenen.