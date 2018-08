Griekenland staat financieel weer op eigen benen, en nu?

Precies om middernacht was het zover: Griekenland heeft na acht jaar het steunprogramma verlaten. Het land staat financieel weer op eigen benen, zoals het heet. De gevreesde grexit is uitgebleven, de overheidsfinanciën zijn op orde en volgens de laatste cijfers groeit de Griekse economie met 2 procent. Is alle ellende voor de Grieken nu voorbij?

Niet helemaal. De Griekse economie is sinds 2010 met ruim een kwart gekrompen, lonen en pensioenen werden flink gekort en duizenden grote en kleine bedrijven gingen failliet. Griekenland kampt nog altijd met de hoogste werkloosheid in de eurozone; een op de vijf Grieken is werkloos.

De Griekse banken zijn uitermate zwak en kunnen bedrijven die willen investeren nauwelijks ondersteunen. Bijna de helft van de leningen staan in de boeken als 'slechte leningen' waar al lange tijd geen rente of aflossing op binnenkomt. De Griekse economie groeit wel, maar in het huidige tempo duurt het nog vele, vele jaren voordat het gigantische verlies is goedgemaakt.