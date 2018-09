Opruimsysteem voor plastic soep gaat eindelijk de Grote Oceaan op

Het spannendst vindt Slat de vraag of het systeem daadwerkelijk het plastic zal verzamelen en vasthouden. Dat hebben ze niet heel goed kunnen testen, omdat de omstandigheden op zee en de grootte van de plasticdeeltjes moeilijk te reproduceren zijn in het lab.

Tenslotte is het volgens de Nederlander afwachten hoe het systeem zich op de Grote Oceaan zal houden. "Heel hoge golven, harde wind en sterke stroming, om maar niet te spreken van het zout. Het is al een prestatie als iets dat door de mens is gemaakt het lang uithoudt op zee."

Slat verwacht in april te kunnen zeggen of al deze gevaren zijn bedwongen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er tientallen opruimsystemen de plastic soep gaan bestrijden. Slat verwacht dat de omvang van de Great Pacific Garbage Patch dan in vijf jaar tijd zal zijn gehalveerd.