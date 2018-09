Jos B. aangekomen in Nederland

Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, is aangekomen in Nederland. Hij zat in een vliegtuig dat om 16.45 uur landde op Schiphol.

Hij wordt morgen voor het eerst gehoord door de rechter-commissaris. Dat is binnen de termijn van 24 uur. Daarna vinden de politieverhoren plaats.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Jos B. van een levensdelict, een zedendelict en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Hij wordt 14 dagen vastgezet. Dat gaat in op het moment dat hij zich in een Nederlandse cel bevindt.

Opgehaald

B. is met een Cessna-toestel opgehaald in Barcelona en naar Schiphol gevlogen. Aan boord waren ook rechercheurs. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil dat niet bevestigen. Maar Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon en zegsman van de familie, bevestigt dat Jos B. vanmiddag op Schiphol is aangekomen.