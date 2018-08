'Gouden tip kwam van oplettende lezer in Spanje'

De tip die de politie in Spanje naar Jos Brech heeft geleid, kwam van iemand die een foto van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen in de media had gezien. Peter R. de Vries, die de familie van Verstappen bijstaat en is ingelicht door het Nederlandse rechercheteam, zegt tegen de NOS dat de lezer die Brech herkende meteen contact heeft opgenomen met de politie in Nederland. "Die schatte die informatie als betrouwbaar in en heeft pijlsnel gehandeld."

Brech bivakkeerde volgens De Vries op een locatie op 50 tot 60 kilometer van Barcelona. "De Spaanse politie heeft ook snel gereageerd. Die heeft gekeken of ze hem snel konden vinden en vervolgens enige tijd geobserveerd. Toen ze hem aanhielden, bleek het inderdaad Jos Brech te zijn."

Geen verklaring

De verdachte in de zaak-Nicky Verstappen heeft bij zijn aanhouding geen verklaring afgelegd. Ook op het politiebureau zou hij niets hebben gezegd. Volgens De Vries reizen er maandagochtend Nederlandse rechercheurs naar Spanje. "Dan zal er een eerste gesprek met hem zijn. We zijn razend benieuwd wat zijn houding dan zal zijn."

Politie en justitie kregen Brech begin juli in beeld na een dna-bevolkingsonderzoek. Woensdag werden zijn naam en foto openbaar gemaakt, in de hoop hem dan sneller te kunnen vinden. Justitie komt maandagochtend met meer informatie over de aanhouding.