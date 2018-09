In Japan zijn ze wel wat gewend, maar dit natuurgeweld is uitzonderlijk

Japan is opnieuw getroffen door natuurgeweld. Na onder meer een tyfoon, extreme hitte, aardverschuivingen en overstromingen zijn nu meerdere mensen om het leven gekomen als gevolg van een aardbeving. Zeker 120 mensen raakten gewond.

"In een korte periode is er sprake van veel, bijzonder natuurgeweld", zegt Japan-correspondent Kjeld Duits. "Aardbevingen komen hier regelmatig voor, maar we hebben begin van de week ook de tyfoon Jebi gehad die leidde tot veel schade in het dichtbevolkte West-Japan, met steden als Kobe, Osaka, Kyoto en Nara. Er ontstond grote schade aan havens en de luchthaven Kansai International Airport in Osaka is nog steeds dicht."

Bij de overstromingen in juli, in het zuiden en midden van het land, kwamen meer dan 200 mensen om het leven. Duits: "Het zal nog enkele jaren duren voordat dat gebied weer is opgebouwd. Ik kan me voorstellen dat mensen even dachten: nee hè, niet weer. Niet weer zo'n ramp."

Toch zijn Japanners wel wat gewend, zegt Duits. Zeker als het om aardbevingen gaat. "Japan is het land met de meeste aardbevingen op de wereld. Veel daarvan voel je niet, af en toe zit er een zware tussen." De Japanners zijn er goed op voorbereid. "Je weet dat het altijd kan gebeuren en je ziet doorgaans geen paniek. Dat zie ik nu, na deze aardbeving, ook niet. Vanzelfsprekend zijn mensen wel bang, zeker met naschokken. Maar het hoort erbij."

Het vele natuurgeweld van het afgelopen jaar leidde tot veel schade in verschillende delen van Japan: