Hittegolf Japan houdt aan: recordtemperatuur van 41 graden bereikt

De nu al twee weken durende hittegolf in Japan heeft geleid tot een nieuw temperatuurrecord: in de Japanse stad Kumagaya, iets ten noorden van de hoofdstad Tokio, liep het kwik vandaag op tot 41,1 graden Celsius, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Japan. In Tokio zelf werd het 39 graden.

De hittegolf heeft tot nu toe aan twaalf mensen het leven gekost, melden Japanse autoriteiten. Onder hen was een basisschoolleerling die overleed na een excursie naar een park. Volgens Japanse media ligt het dodental veel hoger en zijn er al duizenden mensen vanwege de hitte naar het ziekenhuis gebracht.

Extreem weer

Japan wordt de laatste weken geteisterd door extreem weer. Begin juli leidde hevige regenval tot zware overstromingen en aardverschuivingen. Daarbij vielen meer dan 200 doden.

Door de hitte, die kort na de overstromingen begon, is het een stuk moeilijker om de schade op te ruimen die de overstromingen en aardverschuivingen hebben aangericht. Hulpverleners hebben last van de warmte. De autoriteiten raden mensen aan om binnen te blijven in ruimtes met airconditioning.

De verwachting is dat de hitte deze week iets minder wordt, maar dan nog blijft het ongeveer 33 graden.