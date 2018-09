Bankensector vreest deuk in vertrouwen door witwasschandaal ING

De voorzitter van de NVB wijst erop dat banken met het Openbaar Ministerie samenwerken om de financiering van terrorisme te bestrijden. "We hebben 300 meldingen gevonden afgelopen jaar waar het OM echt wat aan heeft. Daar gaan we keihard mee door, ook wat betreft het voorkomen van witwassen, waar we ook zo'n taskforce op willen zetten."

Volgens Buijink is er veel veranderd sinds de bankencrisis tien jaar geleden. "Banken staan er sterker voor wat buffers betreft, het risicomanagement is verbeterd, er wordt gewoon beter gepresteerd voor klanten."

Daarnaast is er ook meer toezicht op de banken gekomen en is er veel aandacht voor integriteit. "Ook daar doen we alles aan en we hebben ook de morele plicht, elke individuele medewerker binnen de bank, elke instelling, om integer te werken. Daar hebben we tegenwoordig ook de bankierseed voor. En als het fout gaat, moet dat ook afgestraft worden."