Kritiek op ING-top, minister wil uitleg van bank na miljoenenschikking

Minister Hoekstra van Financiën wil uitleg van ING. Vanmorgen werd bekend dat de bank een schikking heeft getroffen van 775 miljoen euro vanwege fouten die tussen 2010 en 2016 zijn gemaakt. De bank verzuimde transacties van klanten uitvoerig te controleren, waardoor rekeningen konden worden gebruikt voor witwassen.

"Ik vind dit buitengewoon ernstig. Dit raakt opnieuw aan het vertrouwen in de financiële sector", zegt minister Hoekstra. "Ik zal het dossier zorgvuldig bestuderen en wil op korte termijn in gesprek met de toezichthouder en zal de raad van commissarissen van ING om uitleg vragen."

Het is niet de eerste keer dat de minister zich met de bank bemoeit. Eerder dit jaar was Hoekstra niet blij met de salarisverhoging van 50 procent die topman Hamers zou krijgen. "Het kabinet wil echt dat ING dit van tafel haalt", zei Hoekstra toen. De bank trok het voorstel een paar dagen later in.

Niet heilig

Paul Koster, van de beleggersvereniging VEB zegt dat die voorgestelde loonsverhoging in een vreemd daglicht komt te staan nu ING een recordboete moet betalen. "Het onderzoek loopt al maanden en ze moeten een indruk hebben gehad van een mogelijk bedrag."

Volgens Koster staat de positie van Hamers onder druk. "De plek van Hamers is voor ons niet heilig", zegt Koster. "De raad van commissarissen moet zich nu afvragen of hij op den duur de beste man is voor de bank."

Hamers en zijn collega-bestuurders laten hun bonus voor dit jaar vanwege de schikking schieten. Bij Hamers kan dat gaan om zo'n 300.000 euro. "Dat bedrag verbleekt in vergelijking met die boete die is opgelegd", vindt Koster.