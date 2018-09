Buurlanden Venezuela: ook vluchtelingen met verlopen paspoort welkom

Elf omliggende landen van Venezuela hebben in Ecuador overlegd over de aanpak van de grote stroom Venezolanen die hun land ontvluchten vanwege de economische crisis. Op de top is onder meer afgesproken dat ook Venezolaanse vluchtelingen met een verlopen paspoort worden toegelaten.

Veel Venezolanen die hun land uit willen, hebben geen geldig paspoort omdat het er jaren kan duren voordat een verlopen exemplaar wordt vernieuwd. Sommige aanvragers zouden duizenden dollars aan steekpenningen aan Venezolaanse ambtenaren hebben betaald om de procedure te versnellen.

Met de beslissing van omliggende landen, zoals Argentinië, Brazilië, Colombia en Peru, om ook verlopen identiteitspapieren te accepteren, kunnen inwoners van Venezuela legaal naar het buitenland reizen.

2,3 miljoen vluchtelingen

Meer dan 2,3 miljoen mensen zijn Venezuela ontvlucht in de hoop elders een beter leven te vinden, wat neerkomt op 7 procent van de totale bevolking.

De enorme stroom vluchtelingen heeft de afgelopen tijd in verschillende landen problemen veroorzaakt. Zo sloten Brazilië en Ecuador tijdelijk hun grenzen voor migranten uit Venezuela.

Ondanks deze maatregelen hebben de elf landen op de top in Ecuador gezegd dat ze solidair willen zijn met de Venezolaanse bevolking. Ze hebben naar eigen zeggen wel meer financiële steun nodig van de internationale gemeenschap voor de opvang van migranten.

Geen leegloop

De regering van Venezuela ontkent ondertussen dat het land leegloopt. Volgens president Maduro is het aantal van 2,3 miljoen vluchtelingen nergens op gebaseerd en zijn de afgelopen twee jaar minder dan 600.000 Venezolanen vertrokken. Maduro heeft de vertrokken mensen aangeboden op zijn kosten terug te komen.